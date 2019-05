Entrevista aos candidatos do Carballño para as eleccións municipais

– Entrevista a Francisco Fumega – PSOE

– Entrevista a Ricardo Perea – PP

– Entrevista a Chema Ferreiro – BNG

– Entrevista a Bernardo García – Alternativa Veciñal do Carballiño

– Entrevista a Jorge González – Cs

– Entrevista a Pachi Vázquez – EsCo

– Entrevista a Ana Rosa Morgade – CxG

No Carballiño son 17 os concelleiros da corporación (8 do PSOE, 6 do PP, 2 do BNG e 1 de SON). Partidos aos que se suman na competición electoral en 2019 Compromiso por Galicia, Ciudadanos e Espazo Común (este último encabezado polo exalcalde socialista Pachi Vázquez).

A pregunta agora é saber se os socialistas continuarán sendo a lista máis votada ou se pola contra deberá pactar con outras formacións. Catro son as formacións que ocupan a Corporación Municipal, tralo 26M serán máis? serán menos? Pronto o saberemos.

Eleccións xerais

En Carballiño, o PP fíxose con 3.024 votos e o PSOE con 2.496. Detrás, Ciudadanos con 950, Unidas Podemos 657, Vox 468 e BNG 298.